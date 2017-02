Bielefeld (ots) - SPD-Vize Ralf Stegner sieht das Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft kommen. "Angela Merkel hat ihre Verdienste, aber sie hat keine Ideen für die Zukunft. Sie hat sich viele Jahre einer eigenen Meinung enthalten, und als sie das erste Mal eine hatte, sind ihr die CSU und Teile der CDU aufs Dach gestiegen. Frau Merkels Schwäche ist, dass sie nicht mehr die volle Unterstützung der Union hat", sagte der SPD-Parteilinke Stegner dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Dienstagsausgabe).



Den positiven Effekt des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz bringt Ralf Stegner auch mit dem US-Präsidenten Donald Trump in Verbindung. "Man weiß ja, wie Martin Schulz Silvio Berlusconi Paroli geboten hat und wie er auch gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan eine klare Sprache gesprochen hat. Martin Schulz spricht Klartext, und das schätzen die Menschen", so Stegner.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Chef vom Dienst Nachrichten Andreas Kolesch Telefon: 0521 - 585261