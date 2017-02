Bei der GEA Group steht ein Aktienrückkaufprogramm an. Dieses startet am 1. März. Innerhalb von 12 Monaten will das Düsseldorfer Unternehmen eigene Aktien im Volumen von bis zu 450 Millionen Euro erwerben. Der Kauf soll über die Börse erfolgen. ...

