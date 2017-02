MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Die Alphabet-Tochtergesellschaft Google Inc. veräußert ihr Satellitenbilder- und Satellitennetz-Business an den Satelliten-Betreiber Planet Labs. Zum Terra Bella - Geschäft von Google Inc. gehört auch das Satellitennetz SkySat. Planet Labs ist ein in San Francisco ansässiger...

Den vollständigen Artikel lesen ...