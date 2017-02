Zugeben was sich nicht mehr abstreiten lässt, verschweigen, was heikel ist: Der Kandidat der französischen Konservativen versucht eine untaugliche Verteidigung gegen den Vorwurf fiktiver Beschäftigung seiner Ehefrau.

Die Luft im Hauptquartier von François Fillon ist zum Schneiden, als der Kandidat der Konservativen zur Präsidentschaftswahl vor die Presse tritt. Fast 14 Tage sind vergangen, seit die Wochenzeitung "Le Canard Enchaîné" den Skandal um eine Million Euro publik gemacht hat, die Fillons Familie vor allem aus öffentlichen Kassen erhalten hat - angeblich ohne eine wirkliche Gegenleistung zu erbringen. Doch Fillon hat noch keine Pressekonferenz gegeben. "Eingebunkert" habe er sich, schrieb der konservative "Le Figaro".

In diesen knapp zwei Wochen ist Fillon vom unumstrittenen Favoriten der Wahl am 7. Mai zu einem Politiker geworden, der es nicht einmal mehr in die Stichwahl schaffen würde und den je nach Umfrage mal sechs, mal acht von zehn Franzosen nicht mehr als Bewerber sehen möchten. Seine eigenen Parteifreunde zweifeln an ihm und Menschen, die seit Jahrzehnten mit ihm zusammenarbeiten wie die Bürgermeisterin des Dorfs, in dem sein Schloss liegt, sagt vor laufender Kamera mit Tränen in den Augen: "Ich möchte glauben, dass die Vorwürfe nicht wahr sind."

Endlich tritt Fillon auf die Bühne. Es ist mucksmäuschenstill im Saal. Schon nach den ersten Worten ist aber klar, dass er stur bleibt. Weiterhin gibt er sich als unschuldiges Opfer einer Kampagne: "Ich verstehe die Fragen und das Bedürfnis, dass ich die Dinge kläre. Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin das Opfer eines Angriffs von nie dagewesener Heftigkeit." Er bleibt Kandidat, weil er das den Franzosen schuldig sei: "Den Millionen Franzosen, die mich in der Vorwahl gewählt haben, darf man ihre Wahl nicht stehlen."

Ja, seine Frau und seine Kinder hätten für ihn gearbeitet, aber das sei völlig in Ordnung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...