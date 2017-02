Tut sich bald wieder was am europäischen Zinsmarkt? Nach der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) der vergangenen Jahre glauben nun immer mehr Investoren, dass das Zinstal bald überwunden sein könnte. In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers rechnet aktuell immerhin fast ein Drittel (30,1 Prozent) der befragten...

