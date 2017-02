Der Aufsichtsrat bei VW will offenbar die Gehälter von Top-Managern begrenzen. Plänen zufolge soll ein Vorstandsvorsitzender künftig maximal zehn Millionen Euro verdienen.

Der Volkswagen-Aufsichtsrat will das Vergütungssystem der Top-Manager reformieren und dem Chef des Vorstands künftig höchstens zehn Millionen Euro Gehalt erlauben. Das Kontrollgremium solle darüber in seiner Sitzung am 24. Februar beraten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Konzern erfuhr. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Den Plänen zufolge solle die Reform dazu führen, dass das Gehalt des Vorstandsvorsitzenden bei einer Jahresmarke von zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...