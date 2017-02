Panasonic Corporation wird in der interaktiven Kategorie "South by Southwest 2017" (SXSW 2017 Interactive) als Teil seines "Game Changer Catapult"-Projekts teilnehmen, das die Bemühungen beschleunigen soll, neue Unternehmen zu entwickeln, die sich auf Unterhaltungselektronik konzentrieren, und Mitarbeiter zu fördern, die in diesem Bereich die Führung übernehmen können. Die SXSW 2017 Interactive findet in Austin, Texas (USA) vom 10. bis 19. März 2017 statt.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170206005972/de/

"Game Changer Catapult" project members (Photo: Business Wire)

Die Panasonic Corporation Appliance Company hat das Game Changer Catapult-Projekt im Juli 2016 ins Leben gerufen, um die offene Innovation von Mitarbeitern durch externe Zusammenarbeit und die Bottom-up-Entdeckung und -Entwicklung neuer Geschäftsideen zu verbessern und zu fördern. Das Unternehmen strebt an, mit Geschwindigkeit und innovativen Ideen, die über Geschäftsbereiche hinausgehen, "Unterhaltungselektronik-Unternehmen der nächsten Generation zu schaffen", und hat ein Rahmenwerk implementiert, in dem neue Geschäftsideen eingereicht und Finalisten ausgewählt wurden.

Acht ausgewählte Geschäftsideen werden am Panasonic-Stand auf der SXSW 2017 Interactive als Prototypen und Konzepte eingeführt. Die Schöpfer dieser neuen Geschäftsideen werden in der Lage sein, direkt mit den Teilnehmern der Messe aus der ganzen Welt zu sprechen, Feedback aus erster Hand zu hören und Befürworter, Mitarbeiter und Partner zu entdecken. Dies wird ihnen helfen, ihre Ideen zu überdenken und mit der Kommerzialisierung voranzuschreiten.

Durch die Einführung seiner neuen Geschäftsideen auf der SXSW 2017 Interactive erwartet Panasonic, dass diese Modelle die "Zukunft der Unterhaltungselektronik im Jahr 2025" veranschaulichen, um zusammen Gemeinwesen nicht nur mit Verbrauchern zu schaffen, sondern auch mit Geschäftspartnern, Kollegen im Sektor und quasi der gesamten Branche, indem man "BtoC" in einem neuen Licht sieht nicht nur "B-to-Consumer", sondern "B-to-Community".

Informationen über die einzelnen Geschäftsideen werden in den kommenden Wochen auf der Game Changer Catapult-Website zur Verfügung stehen.

Über South by Southwest (SXSW)

South by Southwest ist eine der größten Messen der Welt für die interaktive Film- und Musikindustrie und findet jedes Jahr im März in Austin, Texas (USA) statt. Sie begann im Jahr 1987 als Musikfestival und im Jahr 1994 wurden die Film- und interaktiven Kategorien eingeführt. Insbesondere hat die interaktive Kategorie einen bedeutenden globalen Einfluss. Sie ist ein Gateway für Start-ups geworden, und viele Unternehmen und Investoren haben großes Interesse an dem Event gezeigt. Einige IKT-Services, die den Hauptpreis in der interaktiven Kategorie erhalten haben, werden nun in der ganzen Welt verwendet.

Weitere Links

Offizielle SXSW-Website https://www.sxsw.com/

Panasonic Kicks into Gear Its "Game Changer Catapult" Initiative to Accelerate Efforts in Developing New Home Electronics Businesses (27. Juli 2016)

http://news.panasonic.com/global/topics/2016/45358.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170206005972/de/

Contacts:

Media Contact

Panasonic Corporation

Global Communications Department

Media Promotion Office

+81-3-3574-5729

presscontact@ml.jp.panasonic.com