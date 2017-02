Mannheimer Morgen über Konjunktur und Politik Überschrift: Hörbar protestieren Die Konjunkturumfragen der Industrie- und Handelskammern in der Region beruhigen. Die Geschäfte gehen gut und dunkle Konjunkturwolken sind derzeit nicht am Horizont auszumachen. Beunruhigend ist da schon eher, was von politischer Seite auf die Wirtschaft zukommt. Auf dem größten deutschen Auslandsmarkt, den Vereinigten Staaten, weiß niemand, wohin genau die Reise unter dem Präsidenten Donald Trump geht. Abschottung statt freier Warenverkehr drohen. Die Folgen des britischen Ausstiegs aus der Europäischen Union sind ebenso unabsehbar. Großbritannien ist nach Frankreich der drittwichtigste Auslandsmarkt für deutsche Firmen. Doch während in den USA die deutsche Wirtschaft sich wohl oder übel den Rahmenbedingungen, welche die Trump-Administration setzt, fügen muss, könnte sie sich in Europa deutlicher zu Wort melden. Schon aus Eigeninteresse. Wenn die EU als Reaktion auf den Brexit, also den britischen Ausstieg aus der Europäischen Union, Handelsschranken zum Vereinigten Königreich aufbaut, ist das auch nichts anderes als Protektionismus. Wie man sich öffentlich hörbar zu Wort meldet, machen gerade 97 namhafte US-Konzerne vor, die sich gegen Trumps Einreiseverbot stemmen. In dieser Lautstärke hat noch niemand aus der deutschen Wirtschaft gegen die negativen Folgen eines Brexit protestiert. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2017 14:00 ET (19:00 GMT)