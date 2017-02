Exane BNP senkt Aurubis auf 'Neutral' und Ziel auf 57 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Aurubis von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 57 Euro gesenkt. Analyst Daniel Lurch begründete seine negativere Einschätzung in einer Studie vom Montag mit dem Hinweis, dass die Aktie des Kupferproduzenten mittlerweile angemessen bewertet sei und kaum noch Aufwärtspotenzial habe.

Kepler Cheuvreux senkt Klöckner & Co auf 'Reduce' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die Aktien des Stahlhändlers, mit denen Investoren in erster Linie von steigenden Stahlpreisen profitieren könnten, blieben unattraktiv, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie vom Montag. Sie seien fundamental überbewertet. Die Stahlpreis-Rally könnte bald enden.

DZ Bank senkt Qiagen auf 'Halten' - Fairer Wert 28 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Qiagen nach Zahlen zum vierten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 28 Euro beziffert. Das Biotech-Unternehmen habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Die wesentlichen Wachstumstreiber seien weiterhin auf einem guten Weg. Die Abstufung begründete Kürten mit dem nur noch relativ geringen Kurspotenzial.

Warburg Research senkt Bertrandt auf 'Hold' - Ziel 99 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Bertrandt vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 99 Euro gesenkt. Ein eher maues erstes Geschäftsquartal dürfte die Markterwartungen dämpfen, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Montag. Langfristig bleibt er jedoch vom Geschäftsmodell des Ingenieurdienstleisters mit Blick auf die Megatrends in der Autobranche überzeugt.

Warburg Research senkt Comdirect Bank auf 'Sell' - Ziel 8,40 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Comdirect Bank von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 8,30 auf 8,40 Euro angehoben. Analyst Andreas Pläsier begründet dies in einer Studie vom Montag mit einer niedrigeren Dividende bei fehlenden Kurstreibern.

Barclays hebt Ziel für Allianz auf 150 Euro - 'Underweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 148 auf 150 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Da die Schäden durch Naturkatastrophen im abgelaufenen Quartal wohl recht gering ausgefallen seien, dürfte das Unternehmen im Schaden- und Unfallgeschäft stark abgeschnitten haben, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer Studie vom Montag. In puncto Profitabilität aber habe das Unternehmen 2016 wahrscheinlich kaum Fortschritte gemacht.

Macquarie hebt Ziel für Lanxess auf 70 Euro - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Lanxess von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Preistrends im Geschäft mit synthetischem Kautschuk hätten sich verbessert, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie.

Macquarie hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 15,50 Euro - Neutral

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 15,20 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guy Peddy erhöhte in einer Studie vom Montag seine Umsatz- und Gewinnprognosen für den Telekomkonzern im Jahr 2018.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 22 Euro - Reduce

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 18 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Zumindest im ersten Halbjahr dürften Nachrichtenlage und Stimmung positiv bleiben, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie zur Rohstoffbranche vom Montag. Wichtiger Treiber für den Stahlsektor sei dabei eine fortgesetzte Disziplin Chinas bei der Stahlproduktion. Das neue Kursziel für Thyssenkrupp liegt allerdings unter dem aktuellen Kursniveau.

JPMorgan hebt Ziel für Daimler auf 85 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler nach einer Telefonkonferenz zu den Viertquartalszahlen von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autokonzern dürfte 2017 im Mercedes Pkw-Geschäft eine prozentual zweistellige Marge erzielen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Montag. Im Lkw-Segment sollten die Stuttgarter ihren Rückstand zur Konkurrenz aufholen können.

