Andersen Global ist stolz, die Hinzunahme von TaxChambers LLP, einer Steuerboutique in Toronto, Kanada, als Collaborating Firm von Andersen Global ankündigen zu dürfen. Mit dem Standort von TaxChambers LLP in Toronto wird die wachsende Präsenz des Unternehmens in Kanada erweitert. Das Team von TaxChambers LLP wird von den Partnern Sunita Doobay und Vitaly Timokhov geleitet.

"Durch unsere Zusammenarbeit mit TaxChambers LLP können wir uns in Kanada eine erheblich breitere Plattform schaffen", sagte Mark Vorsatz, CEO von Andersen Tax. "Die zusätzliche starke Präsenz in Toronto beweist unsere Verpflichtung, unseren Kunden auf diesem entscheidenden Markt und weltweit reibungslosen Service zu bieten."

Sunita Doobay, Lead Tax Partner bei TaxChambers LLP, sagte dazu: "Wir repräsentieren Kunden aus Kanada, den USA und anderen Ländern, und dank der Kooperation mit verschiedenen Mitgliedsfirmen von Andersen Global können wir unserem Kundenstamm noch umfassendere grenzübergreifende Steuerservices bereitstellen."

Die Steueranwälte von TaxChambers LLP beraten in allen Bereichen des Steuerwesens, etwa internationales Steuerwesen, Besteuerung von Waren, Steuerkontroversen und -verfahren, Transfer-Pricing, Unternehmenssteuer für an der Börse notierte und privat geführte Unternehmen sowie Steuerplanung für hochvermögende Familien.

Durch die Hinzunahme von TaxChambers LLP ist Andersen Global nun weltweit an 57 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170206006075/de/

Contacts:

Andersen Tax

Megan Tsuei, 415-764-2700