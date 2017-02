DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Handelskonzerns Metro haben mit großer Mehrheit grünes Licht für die Aufspaltung des Unternehmens gegeben. Auf der Hauptversammlung des Handelsriesen in Düsseldorf stimmten am Montag insgesamt 99,95 Prozent des anwesenden Kapitals für die Pläne von Vorstand und Aufsichtsrat, das Unternehmen in einen Lebensmittelspezialisten und einen Elektronikhändlern zu teilen. Das teilte Metro am Abend mit. Notwendig gewesen wäre eine Mehrheit von 75 Prozent.

Konzernchef Olaf Koch hatte zuvor um die Zustimmung der Aktionäre für den großen Schritt geworben. Die Aufteilung von Metro soll nach seinen Worten das Wachstum beschleunigen, mehr Börsenwert bringen und Partnerschaften sowie Zukäufe erleichtern.

Koch strebt bis Mitte des Jahres die Aufspaltung von Metro in zwei selbstständige Unternehmen an: einen Lebensmittelspezialisten, zu dem neben den Metro-Großmärkten auch die Real-Supermärkte gehören, und einen Elektronikhändler mit dem neuen Kunstnamen Ceconomy, unter dessen Dach die Ketten Media Markt und Saturn agieren sollen./rea/DP/he

ISIN DE0007257503

