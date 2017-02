Zum Abschluss des 19. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der VfB Stuttgart ungefährdet gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:0 durchgesetzt. Stuttgart machte von Beginn an das Spiel, Asano verpasste nach einem Freistoß in der zehnten Minute die frühe Stuttgarter Führung.

Nur drei Minuten später traf dann Terodde zum 1:0 für die Gastgeber. Die Fortunen zeigten haarsträubende Fehler in der Defensive und der Manndeckung während der Bundesliga-Absteiger befreit aufspielte. In der 20. Minute erhöhte Green auf 2:0 für den VfB. Das Spiel der Düsseldorfer löste sich danach zunächst auf und die Stuttgarter konnten unbedrängt kombinieren. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte der VfB, nahm aber nach einer Viertelstunde das Tempo aus der Partie.

Auch mit den größer werdenden Räumen zeigten sich die Fortunen überfordert und entwickelten zu wenig Zug zum Tor. Akpoguma setzte in der 57. Minute ein Achtungszeichen, als er durch schnelles Umschaltspiel frei auf den Stuttgarter Kasten zulaufen konnte, aber den Ball nicht gezielt genug zu einem Mitspieler bringen konnte. Iyoha verpasste den Anschlusstreffer, als er in der 82. Minute aus spitzem Winkel den Ball nur knapp neben das Tor setzte. Eine echte Schlussoffensive setzten die Gäste nicht in Gang.

Durch den Sieg erobert Stuttgart die Tabellenführung zurück, Düsseldorf fällt auf Platz zehn zurück.