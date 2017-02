NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihrer freundlichen Entwicklung vor dem Wochenende Tribut gezollt und sich letztlich kaum von der Stelle bewegt. Die zuletzt auf Hochtouren laufende Berichtssaison legte zu Wochenbeginn eine Atempause ein - damit fehlten von dieser Seite Impulse für eine klare Richtung. Auch kursbewegende Konjunkturdaten gab es zum Wochenauftakt keine.

Der Dow Jones Industrial schaffte es nur vorübergehend in die Gewinnzone - zum Schluss notierte er 0,09 Prozent tiefer bei 20 052,42 Punkten. Damit blieb der New Yorker Leitindex zwar unter seinem anderthalb Wochen alten Rekordwert von 20 125,58 Punkten, behauptete sich aber locker über der viel beachteten Marke von 20 000 Punkten. Der marktbreite S&P-500-Index verlor am Montag 0,21 Prozent auf 2292,56 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es indes um 0,12 Prozent auf 5167,96 Punkte hoch./gl/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0220 2017-02-06/22:17