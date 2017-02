Von Natali Schwab

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Die Aktionäre des Handelskonzerns Metro haben der Aufspaltung zugestimmt. Die Hauptversammlung votierte mit 99,95 Prozent für die Aufteilung des Unternehmens in einen Lebensmittelhandel- und einen Unterhaltungselektronikkonzerns. Die Zustimmung war erwartet worden, hatten doch bereits im Vorfeld die drei Großaktionäre Haniel, Schmidt-Ruthenbeck und Beisheim, die zusammen knapp 50 Prozent der Anteile halten, ihre Zustimmung signalisiert.

Die Transaktion sieht eine Abspaltung des Großhandelsgeschäfts sowie der Supermarktkette Real vor, die unter der Unternehmensmarke Metro an den Start gehen soll. Die Unterhaltungselektroniksparte mit den beiden Handelsketten Media Markt und Saturn erhält den Namen "Ceconomy". Für beide Gesellschaften erwartet der Metro-Konzern mittelfristig ein nachhaltiges Wachstum.

Vorstandschef Olaf Koch hatte bei den Aktionären zuvor für eine Zustimmung geworben. Metro und Ceconomy verfügten jeweils über eine strategische, operative und finanzielle Position, "um eigenständig, nachhaltig und gesund zu wachsen".

Mit der Aufteilung hofft der Metro-Konzern auf eine bessere Entwicklung der jeweiligen Unternehmen. Zudem können Lebensmittelhandel und Unterhaltungselektronik künftig unabhängig von einander am Kapitalmarkt agieren. Auch soll so mehr Wert für die Aktionäre geschaffen werden. Synergien gab es zwischen den beiden Geschäftsteilen ohnehin so gut wie nicht.

