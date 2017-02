Stuttgart (ots) - Ein Großteil der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, hat in Europa keinen Asylanspruch. Es wäre zynisch, den riskanten Flüchtlingstransit ungehindert passieren zu lassen. Wer jedoch auf Abhilfe sinnt, riskiert ebenfalls den Vorwurf, zynisch zu handeln. Diese Erfahrung macht aktuell SPD-Fraktionschef Oppermann mit seinem Vorschlag, Flüchtlinge nach Afrika zurückzuschicken und dort über ihre Asylbegehren zu befinden. Natürlich wird Oppermanns Idee nicht in jedem Land praktikabel sein, schon gar nicht in Libyen, einem zerfallenen Staat. Die Europäer stünden in der Pflicht, rechtsstaatliche Verfahren und menschenwürdige Verhältnisse zu garantieren. Solche Überlegungen reflexhaft zu verdammen verrät aber ein hohes Maß an Heuchelei.



