GMC Software in Quadranten der "Leaders" für beste Fähigkeit zur Umsetzung und vollständigste Unternehmensvision ausgezeichnet

www.gmc.net GMC Software, eines der führenden Unternehmen für Kundenkommunikationsmanagement (Customer Communications Management, CCM), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Gartner 2017 Magic Quadrant for Customer Communications Management als führende Akteure ("Leaders") genannt wurde. GMC Software wurde für die beste Fähigkeit zur Umsetzung und für die vollständigste Unternehmensvision ausgezeichnet. Für den Bericht wurden 15 Händler aus der ganzen Welt bewertet, die die Kriterien für eine Erwähnung erfüllten.

In Gartners Magic Quadrant werden Leaders so definiert: "Hinsichtlich der Fähigkeit zur Umsetzung und der Vollständigkeit der Unternehmensvision machen Leaders alles richtig und haben sich mit ihrer klaren Unternehmensvision auf die Zukunft eingestellt. Sie haben starke Vertriebspartner und sind in verschiedenen Regionen präsent, sie erzielen konstante Geschäftsergebnisse und bieten umfassenden Plattform-Support sowie guten Kundensupport. Außerdem haben sie bei einer oder mehreren Technologien oder vertikalen Märkten eine dominierende Rolle. Leaders sind sich der Umgebung bewusst, in die ihre Angebote passen müssen."

Die Bewertungskriterien für die Anbieter sind "Fähigkeit zur Umsetzung", definiert als Qualität von Vertrieb und Support des Anbieters für seine CCM-Produkte und -Services auf globaler Ebene; sowie "Vollständigkeit der Unternehmensvision" mit Fokus auf dem Potential. In Gartners Bericht steht: "Ein Anbieter mit einer überragenden Unternehmensvision antizipiert, leitet und initiiert Marktentwicklungen insbesondere wenn diese Vision eine Vielzahl von Bereichen integriert und schlägt Kapital aus der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen".

In Gartners Bericht wird außerdem festgestellt: "Zu unserer Einschätzung gehört auch, dass wir prüfen, wie gut das Verständnis jedes Anbieters für die sich ändernden Anforderungen von Unternehmen im Bereich CCM ist. Dazu gehört der Trend hin zu interaktiveren und der Nachfrage mehr entsprechenden Kapazitäten sowie hin zu Output durch mehrere Kanäle statt nur in gedruckter Form. Wir beurteilen außerdem, wie gut der Anbieter über Prognosen oder Planung mit Markttrends etwa Optionen der Cloud-Delivery und die verstärkte Nutzung von Analysen, sozialen Medien und mobilen Technologien umgeht."

Aus der aktuellen Erfolgsgeschichte von GMC Software:

GMC Software hat die erste Kunden-Reiseplanungslösung, die komplett in eine CCM-Lösung integriert ist, bereit gestellt.

GMC Inspire ist in der Lage, herkömmliche Kommunikation in interaktive, kanalübergreifende Kommunikation zu verwandeln.

GMC Software hat das Versprechen erfüllt, eine CCM-Lösung bereitzustellen, über die Teams funktionsübergreifend effektiver zusammenarbeiten können.

GMC Software hat seit drei Jahren den am schnellsten wachsenden CCM-Kundenstamm.

"Die erneute Auszeichnung von GMC Software als Leader durch Gartner ist uns eine Ehre" sagte Henri Dura, CEO von GMC Software. "Wir danken unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern, denen wir diese große Auszeichnung zu verdanken haben. Mit ständiger Aufmerksamkeit für die Kunden werden wir weiterhin schneller und smarter als alle anderen in der Branche Lösungen auf den Markt bringen. Aufgrund unserer ständigen Investitionen in F&E (Forschung und Entwicklung) können wir unseren Kunden mit jeder Version entscheidende Innovationen bieten. So können unsere Kunden zuversichtlich sein und erhalten einen Wettbewerbsvorteil auf einem Markt, der von raschen Veränderungen bei Technologien, Bestimmungen und wirtschaftlichen Gegebenheiten geprägt ist."

Dank des weltweit größten an der Kundenkommunikation orientierten Teams für Forschung und Entwicklung kann GMC Software einen 20-monatigen wichtigen Markteinführungs-Zyklus vorweisen. Ein 40-monatiger Markteinführungs-Zyklus ist in der Branche die Norm. Das Unternehmen liefert Support für mehr als 1.600 Kunden und Partner in den Bereichen Bank-, Versicherungs- und Gesundheitswesen und Service-Provider.

Für eine kostenlose, vollständige Kopie des Berichts klicken Sie bitte hier: Gartner Magic Quadrant for Customer Communications Management.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden, und rät Technologie-Usern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Rechercheveröffentlichungen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung bei Gartner dar und dürfen nicht als Angaben von Tatsachen verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über GMC Software

GMC Software unterstützt Unternehmen bei der Kommunikation mit ihren Kunden und Mitarbeitern. GMC Software befähigt Organisationen, durch zeitgerechte und relevante Kommunikation stärkere Bindungen zu erzeugen. GMC Software ist ein Unternehmen von Neopost Digital und stellt professionellen Anwendern die Mittel bereit, um kontextbezogene, stark individualisierte Kommunikation über das gesamte Spektrum von Kundenkanälen hinweg zu entwickeln. Als führender Anbieter im Bereich Kundenkommunikation unterstützt GMC Software Tausende Kunden und Partner im Banken-, Versicherungs- und Gesundheitswesen sowie Serviceprovider in allen Teilen der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170206006240/de/

Contacts:

Sterling Kilgore

Sandy Armstrong

Account Executive

+1-630-964-8500

sarmstrong@sterlingkilgore.com