In der Hauptversammlung der Metro AG am gestrigen Montag stimmten die Aktionäre über die Aufteilung der Metro Group in zwei starke, erfolgreiche und strategisch fokussierte Unternehmen ab. Es sollen ein Großhandels- und Lebensmittelspezialist mit der Unternehmensmarke Metro und ein auf Consumer Electronics ausgerichtetes Unternehmen mit der Unternehmensmarke CECONOMY entstehen....

