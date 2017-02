Die kolumbianische Regierung will die illegalen Produktionsflächen von Kokablättern gegen Kakao- und Obstplantagen austauschen. Insgesamt sollen 340 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert werden, wie Fruchthandel Online berichtete. Davon sollen rund 50'000 Bauernfamilien profitieren. In einem ersten Schritt sollen 50'000 Hektaren umgewandelt werden. Bildquelle:...

