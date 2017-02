Massenhinrichtungen und systematische Folter mit Billigung der Assad-Regierung: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Syrien Kriegsverbrechen vor. Möglicherweise hält die Praxis noch an.

Das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad hat nach Angaben von Menschenrechtlern in einem Militärgefängnis bei Damaskus tausende Menschen bei Massenhinrichtungen getötet und systematisch Folter ausgeübt.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte am Dienstag, im Sednaja-Gefängnis nördlich der Hauptstadt seien in den Jahren 2011 bis 2015 bis zu 13.000 Menschen gehenkt worden. Wahrscheinlich halte die Praxis weiter an.

Zwischen 2011 und 2015 seien dabei jeweils ein bis zweimal pro Woche Gruppen von 20 bis 50 Menschen in der ...

