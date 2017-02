Halle (ots) - Die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Budde will in den Bundestag an. "Ich habe 27 Jahre politische Erfahrung, ich bin in Berlin keine Unbekannte", sagte sie der MZ. "Ich kann für Sachsen-Anhalt einiges herausholen und eine starke Stimme für den Osten sein", sagte Budde der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstag-Ausgabe). In vielen Dingen, von den Netzentgelten bis zur Finanzierung der Unikliniken, könne man im Bundestag viel für Sachsen-Anhalt erreichen. Berlin sei zwar nicht ihr "nächster Wunsch" gewesen. "Im Herzen bin ich Landespolitikerin", sagte sie. "Berlin ist aber für mich die Möglichkeit, mehr zu tun, als ich in meiner jetzigen Position erreichen kann." Budde, einst Partei- und Fraktionschefin der SPD in Sachsen-Anhalt, hatte im Frühjahr 2016 die Verantwortung für das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl übernommen und die Ämter zur Verfügung gestellt.



