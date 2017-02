LONDON - 7. Februar 2017 - YPO (http://www.ypo.org), die weltweit führende Organisation von Geschäftsführern, gab heute bekannt, dass das Vertrauen bei den Geschäftsführern in der Europäischen Union (EU) im letzten Quartal von 2016 stabil geblieben ist. Der YPO Global Pulse (http://www.ypo.org/globalpulse/) Confidence Index für die EU stieg auf 60,9, seinen höchsten Stand seit April 2016.

Nachdem sie für das dritte Quartal das höchste Vertrauen weltweit vermeldet hatte, hinkt die EU nun hinter Asien und den Vereinigten Staaten als Region mit dem höchsten Vertrauen der Welt im vierten Quartal 2016 hinterher.

Zwar hat sich die Gesamtsituation in der EU nicht geändert, doch gab es abweichende Trends bei ihren größten Volkswirtschaften. Das Konjunkturvertrauen im Vereinigten Königreich brach nach der Entscheidung für einen Austritt aus der EU um 4,5 Punkte auf 55,0 ein - seinen niedrigsten Stand seit April 2013. Auch Deutschland gab im vierten Quartal eine düsterere Prognose ab und rutschte infolge eines geringeren Wachstums als erwartet und andauernder politischer Unruhe 2,8 Punkte auf 56,3 ab.

Indes vermeldete Frankreich positivere Aussichten und legte 2,9 Punkte auf 62,6 zu, und Italien kletterte um 5,6 Punkte auf 61,3. Spanien blieb relativ unverändert bei 67,1.

"Die Realität für die EU scheint aus einem geringen und robusten Wachstum zu bestehen. Es ist jedoch sehr ermutigend, den anhaltenden Optimismus der französischen Firmenchefs zu beobachten, auch wenn diese weiterhin bezüglich der Ergebnisse der nächsten Präsidentschaftswahlen im ersten Halbjahr 2017 besorgt sind", so Boris Derichebourg, Geschäftsführer von Derichebourg Multiservices und Gesellschafter des Pariser Ortsverbands von YPO (http://www.ypo.org/).

Insgesamt kletterte der YPO Global Pulse Index für das vierte Quartal 2016 um 3,0 Punkte auf 62,2, seinen höchsten Stand seit zwei Jahren. Die Vereinigten Staaten berichteten das weltweit höchste Niveau an Konjunkturvertrauen, mit einem Anstieg um 4,2 Punkte auf 64,6 - seinen höchsten Stand seit Januar 2015. Asien legte 1,2 Punkte auf optimistische 61,2 zu. Indes stieg das Vertrauen in Lateinamerika um 2,4 Punkte auf 58,3, während das Vertrauen im Nahen Osten und in Nordafrika um 5,6 Punkte auf 59,5 sprang. Afrika verzeichnete einen Rückgang um 0,8 Punkte auf 54,7, was es im Hinblick auf das Vertrauen zur vorletzten Region der Welt vor den europäischen Nicht-EU-Ländern machte, wo das Vertrauen um 2,5 Punkte auf 54,3 stieg.

Wichtige Erkenntnisse in der EU

Die Geschäftsführer blicken zuversichtlich in das kommende Jahr

Die Wirtschaftsführer in der EU blieben optimistisch hinsichtlich der Aussichten für ihre eigenen Unternehmen während der kommenden zwölf Monate. Regional gesehen war der Ausblick auf der Grundlage der wichtigsten Indikatoren der Umfrage - Umsatz, Einstellungen und Anlageinvestitionen - positiv. Der YPO Sales Index zeigte, dass fast zwei Drittel der Teilnehmer aus der EU (61 %) einen Umsatzanstieg für 2017 erwarteten, verglichen mit nur 6 %, die eine Umsatzverringerung vorhersagten. Gleichermaßen zeigte der YPO Employment Index, dass 36 % einen Anstieg ihrer Mitarbeiterzahl im kommenden Jahr erwarteten, gegenüber 6 %, die eine Verkleinerung ihrer Belegschaft prognostizierten. Der YPO Fixed Investment Index ergab, dass 46 % von einer Steigerung ihrer Anlageinvestitionen ausgingen, gegenüber 7 %, die eine Abnahme vorhersagten.

Mit Blick auf das wirtschaftliche und geschäftliche Gesamtklima glaubten 40 % der EU-Firmenchefs, dass sich die Bedingungen in der ersten Hälfte von 2017 verbessern würden, während 47 % von geringen oder keinen Änderungen ausgingen. Nur 13 % erwarteten, dass sich das wirtschaftliche Umfeld im Laufe der kommenden sechs Monate verschlechtern wird.

Einbruch des Vertrauens im Vereinigten Königreich

Die britischen Wirtschaftsführer gaben im vierten Quartal 2016 deutlich düsterere Prognosen ab und erreichten dabei das niedrigste Niveau seit April 2013. Mit 55,0 ist das Vertrauen nun niedriger als unmittelbar nach dem Brexit-Referendum, als das Vertrauen im Juli 2016 auf 57,9 abgesackt war. Zwar stieg das Vertrauen im dritten Quartal wieder auf 59,5, doch die kurzfristigen Folgen des Brexit scheinen auf die Stimmung zu drücken, mit einem schwächer werdenden Pfund und anhaltender Ungewissheit bezüglich Großbritanniens wirtschaftlicher Zukunft außerhalb der EU und möglicherweise außerhalb des europäischen Binnenmarkts.

Auf die Frage, inwieweit sich die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der ersten Hälfte des Jahres 2017 verbessern würden, erwarteten nur 20 % der YPO-Firmenchefs im Vereinigten Königreich eine Verbesserung der Bedingungen und 19 % erwarteten eine Verschlechterung, während die Mehrheit (61 %) von einem relativ unveränderten Wirtschaftsklima ausging.

Bei der Beurteilung der Aussichten für ihre eigenen Unternehmen im Jahr 2017 waren die britischen Firmenchefs viel vorsichtiger als im Vorquartal.

Die Hälfte sagte einen Umsatzanstieg für die nächsten zwölf Monate voraus, während es im dritten Quartal noch 63 % gewesen waren. Mehr als ein Viertel (26 %) der Wirtschaftsführer erwarteten einen Anstieg der Mitarbeiterzahl, während es im Vorquartal noch 39 % gewesen waren. Nur 25 % sagten vorher, dass sie im kommenden Jahr die Anlageinvestitionen steigern werden, verglichen mit 46 % in der vorherigen Umfrage.

YPO Global Pulse Confidence Index

Die vierteljährliche elektronische Umfrage, die in den ersten beiden Januarwochen 2017 durchgeführt wurde, holte die Meinung von 1.514 Geschäftsführern aus aller Welt, darunter 193 aus der Europäischen Union, ein. Weitere Angaben zur Befragungsmethodik und den weltweiten Ergebnissen finden Sie unter www.ypo.org/globalpulse (http://bit.ly/1SyVvYW).

# # #

Über YPO

Die weltweit wichtigste Organisation für Führungskräfte.

YPO ist die globale Plattform, auf der sich Führungskräfte engagieren, weiterbilden und entwickeln können. YPO-Mitglieder profitieren von dem Wissen der weltweit einflussreichsten und innovativsten Unternehmer, ihrem Einfluss und dem Vertrauen, das sie genießen, mit positiven Auswirkungen für sie persönlich, ihre Familie und die Gemeinschaft.

Heute eröffnet YPO mehr als 24.000 Mitgliedern in über 130 Ländern, aus den verschiedensten Branchen und Unternehmenstypen neue Möglichkeiten. Insgesamt beschäftigen die von YPO-Mitgliedern geführten Unternehmen mehr als 15 Millionen Mitarbeiter und generieren einen Jahresertrag von sechs Billionen US-Dollar.

Leadership. Learning. Lifelong. Für weitere Informationen besuchen Sie YPO.org (http://www.ypo.org/).

Dies ist eine nicht offizielle Übersetzung der Originalfassung. Die Pressemitteilung in der Originalsprache ist die einzige offizielle, maßgebliche Fassung.

Kontakt:

YPO

Linda Fisk

Büro: +1 972 629 7305 (USA)

Mobil: +1 972 207 4298

press@ypo.org (mailto:press@ypo.org)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Young Presidents' Organization, Inc. via Globenewswire