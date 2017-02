Von Donald Trump geschockt sein reicht nicht. Ich warte auf den Aufschrei derer, denen noch nicht alles egal ist.

Goldene Zeiten für Demagogen und Apologeten. US-Präsident Donald Trump poltert "America first!", der AfD-Rechtsaußen Bernd Höcke holpert vom deutschen Stolz zur "nationalen Schande", Frauke Petry, Marine Le Pen und Geert Wilders stolpern an den Rand des immer einfacher zu entfachenden Simplizissimus rechtextremen Furors. Und was macht der Rest der vornehmen und aufgeklärten Gesellschaft? Abwarten, mahnen und ignorieren.

Dabei wäre jetzt die beste Zeit für eine Revolution der klügeren und besseren Gedanken und ein Umdenken aus der Mitte der rationalen Abwägung heraus. Stattdessen: kein Aufstand der Anständigen, wie er seinerzeit mehr oder weniger erfolglos vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder gefordert wurde.

Keine Kirche, die ihre moralischen Werte gegen den Angriff der Plumpheit in Schutz nimmt. Und kein Zusammenschluss von Intellektuellen und Industriellen, um die Grundfesten unserer aufgeschlossenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...