=== *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde (09:30 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis (10:00 PK), Düsseldorf *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Jena *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London 09:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis, Stockholm 10:00 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Rede bei der Internationalen Industriekonferenz des Bündnisses "Zukunft der Industrie", Berlin 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), PK zum Thema: "Die handelspolitischen Auswirkungen der neuen US- Administration unter Präsident Trump", Berlin 11:00 DE/Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems, PK zu "Deutsche Windenergie an Land - Jahresstatistik 2016", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 0,5 Mrd EUR *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -44,70 Mrd USD zuvor: -45,24 Mrd USD *** 17:35 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim Jahresempfang der Wirtschaft, Mainz *** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis, Paris *** 22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 22:15 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank 22:30 AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis, St Leonards *** - PL/Bundeskanzlerin Merkel zu Gesprächen in Polen, 15:00 gemeinsame PK mit Polens Ministerpräsidentin Szydlo, Warschau - DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, AR-Sitzung zum weiteren Vorgehen nach der erneuten Verschiebung des Eröffnungstermins ===

