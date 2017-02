Basel - In der aktuellen Ausstellung «Die Bese Flöht et al.» widmet sich das Helvetia Art Foyer dem Schaffen von Francisco Sierra. Seine Werke präsentieren sich meisterlich gemalt und zugleich frech, skurril und zeitgenössisch. Zeitgleich sind Werke von Camillo Paravicini zu sehen. Die Ausstellung ist bis Mitte April jeweils donnerstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

«Die Bese Flöht et al.» - die jüngste Ausstellung im Helvetia Art Foyer - zeigt Werke des mehrfach ausgezeichneten Schweizer Malers Francisco Sierra. Seine Arbeiten zeigen, wie die klassische figürliche Malerei heute aussehen kann: meisterlich gemalt und zugleich frech und skurril. So sind 23 kleinformatige Ölgemälde zu sehen, ein Ausschnitt aus der Serie «NewExBolígrafo». In den Bildern trifft Innenwelt auf Aussenwelt, Figürliches auf malerische Abstraktion, surreale Traumwesen auf erfundene Landschaften. Den kleinformatigen Ölgemälden gehen oftmals Kugelschreiberzeichnungen voraus. Aus der spanischen Bezeichnung Bolígrafo für Kugelschreiber leitet sich denn auch der Titel der Serie ab, die seit 2015 stetig anwächst.

Farbige Abstraktionen und minutiöse Detailarbeit

Ein weiteres der gezeigten Gemälde ist «Ex Ronda Rüebli», ein detailgetreu gemaltes Portrait einer kitschigen Teekanne. Mit fotografischem Blick hat Sierra das bizarre Gefäss akribisch und wirklichkeitsgetreu gemalt und lässt es nun wie ein riesiges UFO auf der Leinwand schweben, vertraut und fremd zugleich.

Das titelgebende Werk, «Die Bese Flöht», hat zunächst den Anschein eines gewöhnlichen Kehrbesens. Doch die auf dem Stiel aufgemalte Flöte macht daraus ein Kunstwerk. Im bemalten Besen kondensiert ein ...

