Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOINDUSTRIE - Aus Sorge vor den Umwälzungen in der Autoindustrie und bei den Zulieferern im Land plant die baden-württembergische Wirtschaftsministerin einen Runden Tisch zum Transformationsprozess in der Branche. "Um für den bevorstehenden Transformationsprozess gerüstet zu sein, müssen Wirtschaft und Politik frühzeitig die richtigen Maßnahmen einleiten und umsetzen", sagte Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Dazu will das Wirtschaftsministerium in den nächsten Monaten die Personalvorstände der Hersteller wie Daimler und Porsche und auch der großen Zulieferer wie Bosch und ZF sowie die Spitze der IG Metall einladen, um Handlungsfelder im Bereich der Arbeitsplatz- und Mitarbeiterentwicklung zu diskutieren. (Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung)

BUNDESWEHR - Der Bundeswehr sollen nach dem Willen des Verteidigungsministeriums künftig mehr Transportflugzeuge des Typs A400M zur Verfügung stehen, als bislang geplant. Im Ministerium gibt es Überlegungen, die zusätzlichen Transportflieger gemeinsam mit anderen Nationen zu betreiben. Es laufen bereits Gespräche. (Süddeutsche S. 6)

RENTE - "Wir dürfen die Rente nicht zu stark von den Löhnen abkoppeln", sagte die neue Präsidentin der Rentenversicherung, Gundula Roßbach, in einem Interview. "Wir rechnen damit, dass die Beiträge bis 2021 stabil bleiben können. Danach werden sie bis auf 21,8 Prozent im Jahr 2030 ansteigen. Auch das Rentenniveau bleibt bis 2021 weitgehend konstant, bis 2030 sinkt es dann voraussichtlich auf unter 45 Prozent. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir eine massenhafte Altersarmut in Zukunft befürchten müssen." (SZ S. 18)

POLEN - Jaroslaw Kaczynski, der Vorsitzende der nationalkonservativen polnischen Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), hat im Gespräch mit der FAZ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gelobt und den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz scharf kritisiert. In Bezug auf die kommende Bundestagswahl sagte er: "Es gilt, dass Frau Merkel für uns das Beste wäre." An Schulz dagegen störe ihn dessen "Hang zu Russland". Außerdem sollten Leute, die wichtige Funktionen anstreben, "sich im Griff haben. Herr Schulz aber ist berühmt für Unbeherrschtheit, für Angriffe, für Geschrei. Er ist ein linker Ideologe. Frau Merkel hat sich nie so antipolnisch geäußert wie er." (FAZ S. 2)

ENGLAND - Wegen der akuten Engpässe im britischen Gesundheitsdienst National Health Service (NHS) sollen Krankenhäuser auf der Insel ausländische Patienten demnächst nur noch gegen Vorauskasse behandeln. "Wir haben kein Problem damit, dass ausländische Patienten den NHS nutzen - so lange sie einen fairen Beitrag leisten, so wie die britischen Steuerzahler auch", sagte Gesundheitsminister Jeremy Hunt am Montag. Von April an müssten ausländische Patienten, die nicht dauerhaft auf der Insel lebten und keinen Anspruch auf kostenlose Behandlung hätten, vorab bezahlen. Denn häufig bleiben deren Rechnungen bisher unbeglichen. Lediglich Notfälle würden auf jeden Fall weiterhin behandelt, sagte Hunt. (FAZ S. 16)

BONI - Der Chef der Corporate-Governance-Kommission, Manfred Gentz, kritisiert zu hohe Ansprüche mancher Firmenchefs und Heizungen im Karpfenteich. Er rät Managern, sich wieder mehr auf ihr Bauchgefühl zu verlassen. "16 Millionen Euro Gehalt sind zu viel", sagte er in einem Interview. (Welt S. 12)

LOHNREPORT - Eine Fachkraft mit Studium verdient in Deutschland im Durchschnitt 64.700 Euro brutto im Jahr, das sind 17.000 Euro mehr, als ein Kollege ohne Hochschulabschluss verdient. Im Laufe eines Berufslebens summiert sich der Gehaltsunterschied auf einen sechsstelligen Betrag, selbst wenn man berücksichtigt, dass ein Arbeitnehmer ohne Studium sieben Jahre länger erwerbstätig ist. (Welt S. 10)

