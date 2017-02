Oerlikon erweitert Innovations- und Produktionskapazität im Bereich der additiven Fertigung in den USA

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 7. Februar 2017 - Oerlikon gab heute bekannt, dass sie ihre globalen Aktivitäten im Bereich der additiven Fertigung mit einem neuen FuE- und Produktionszentrum für additiv gefertigte Komponenten im Grossraum Charlotte, North Carolina, USA, erweitern wird. In den Jahren 2017 und 2018 wird Oerlikon CHF 55 Mio. in den Aufbau dieser Einrichtung investieren und dabei gegen 100 neue Arbeitsplätze schaffen.

Als Teil der Strategie von Oerlikon, ein globaler Anbieter für Oberflächenlösungen und moderne Werkstoffe zu werden, hat der Konzern zusätzliche Wachstumsbereiche identifiziert. Einer davon ist die additive Fertigung, bei der Oerlikon ihre Stärken wie etwa das umfassende Wissen im Bereich moderner Werkstoffe, die Erfahrung im Servicegeschäft, den Marktzugang, die breite Industriekompetenz sowie das Know-how im Bereich des Engineering und der Bearbeitung moderner Werkstoffe und im Bereich der Oberflächentechnologien effektiv einbringen kann.

Oerlikon geht davon aus, dass die Nachfrage nach additiv gefertigten Metallbauteilen in den nächsten Jahren stark zunehmen wird. Damit dürfte sich die additive Fertigung zu einem der wachstumsstärksten Bereiche unter den Fertigungstechnologien der nächsten Generation entwickeln. Die additive Fertigung eignet sich zunehmend auch für die Serienproduktion moderner Bauteile und gilt als einer der Grundpfeiler der Industrie 4.0. Sie ermöglicht es, Produkte kundenspezifisch zu gestalten, die Produktion zu dezentralisieren, die Fertigungsmöglichkeiten zu erweitern sowie die Effizienz bei der Nutzung des Materials zu verbessern. Die transformative Wirkung der additiven Fertigung dürfte herkömmliche Wertschöpfungsketten in einigen Fertigungsbereichen neu definieren, wenn die Märkte auf die digitale Fertigung umstellen.

Nach der Akquisition der deutschen citim GmbH, eines auf die Produktion additiv gefertigter Komponenten spezialisierten Unternehmens, erweitert Oerlikon seine Produktionskapazitäten im Bereich additive Fertigung mit dem Bau eines Kompetenz- und Fertigungszentrums in Charlotte. Diese Investition stellt für Oerlikon einen bedeutenden Schritt dar und trägt dazu bei, den Zugang für Industriekunden zur additiven Fertigung zu vereinfachen. Oerlikon baut dabei auf ihre umfassenden Kompetenzen - von der Verdüsung von Metallpulvern bis hin zur additiven Fertigung und Nachbearbeitung von Komponenten. Mit den neuen Produktionskapazitäten in Charlotte verfügt Oerlikon somit über ein weltweites Netzwerk von vier Standorten im Bereich additive Fertigung. Der Standort in Charlotte ergänzt die Standorte der citim GmbH im deutschen Barleben (Magdeburg) und in Atlanta, Georgia, USA, sowie das im Aufbau befindliche Werk zur Herstellung moderner Metallpulver für die additive Fertigung und moderner Beschichtungen in Plymouth Township, Michigan, USA.

Die neue Produktionseinrichtung im Grossraum Charlotte wird US-amerikanischen Industriekunden die vollständige Fertigung moderner Bauteile anbieten - von der Forschung und Entwicklung über die Planung, das Engineering und die Serienfertigung bis hin zur Nachbearbeitung der Bauteile. In der Region Charlotte siedeln sich zunehmend globale Industrie-, Luftfahrt- und Automobilfirmen an. Die Einrichtung in Charlotte wird 2018 in Betrieb genommen, Oerlikon wird jedoch bereits Anfang 2017 an einem provisorischen Standort ihre Tätigkeit im Bereich der additiven Fertigung in Charlotte aufnehmen.

Dr. Roland Fischer, CEO des Oerlikon Konzerns: "Innovation ist ein strategischer Wachstumstreiber bei Oerlikon. Wir wollen unsere Innovationskraft laufend stärken und die Entwicklung neuer Technologien in unserem Fachgebiet vorantreiben. Bei der Umsetzung unserer Strategie, ein führender Anbieter für Oberflächenlösungen und moderne Werkstoffe zu werden, investieren wir auch in Wachstumsbereiche wie beispielsweise die additive Fertigung. Charlotte stellt dabei einen wichtigen Schritt in unserem Vorhaben dar, unser Engagement im Bereich der additiven Fertigung aufzubauen und in wichtige Technologiebereiche zu investieren. Diese Investition unterstreicht unser Bestreben, ein weltweit führender, unabhängiger Partner in der Industrialisierung der additiven Fertigung zu werden. Ich möchte unseren Partnern in Charlotte, die für die lokale Wirtschaftsentwicklung verantwortlich zeichnen, für ihre Unterstützung danken."

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist ein führender, weltweit tätiger Technologiekonzern mit einer klaren Strategie: Er möchte sich zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Oberflächenlösungen, moderne Werkstoffe und Werkstoffverarbeitung entwickeln. Der Konzern investiert in wertschöpfende Technologien, die den Kunden leichtere und beständigere Materialien mit verbesserter Leistung, höherer Effizienz und geringerem Ressourcenverbrauch bieten. Als Schweizer Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition ist Oerlikon mit mehr als 13 500 Mitarbeitenden an über 170 Standorten in 37 Ländern präsent. Der Umsatz betrug im Jahr 2015 CHF 2,7 Mrd. Das Unternehmen, das 2015 CHF 103 Mio. in Forschung und Entwicklung investierte, beschäftigt mehr als 1 350 Spezialisten, die innovative sowie kundenorientierte Produkte und Services entwickeln.

