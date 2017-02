Osnabrück (ots) - SPD-Generalsekretärin nennt CDU und CSU "kraft- und ideenlos"



Barley: Treffen in München hat Konflikte nur überdeckt - "Gruppentherapie blieb ohne Ergebnis"



Osnabrück. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat CDU und CSU als "kraft- und ideenlos" kritisiert. Auf der gemeinsamen Sitzung beider Parteipräsidien in München seien Konflikte nur überdeckt worden, sagte Barley der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) mit Blick auf die Ausklammerung des Unions-Streits um eine Obergrenze für Flüchtlinge. "Die Gruppentherapiesitzung von CDU und CSU ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen", betonte SPD-Generalsekretärin. Angela Merkel und Horst Seehofer hätten keinen Plan für die Zukunft Deutschlands. "Es ist gut, dass es eine klare Alternative gibt: Martin Schulz und die SPD", meinte Barley. Zuvor hatten die Spitzen der beiden Unionsparteien CDU-Chefin Angela Merkel zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl im September erklärt. Vorausgegangen war monatelanges Zögern auf CSU-Seite.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207