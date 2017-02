Steht für die Aktie von West Red Lake Gold Mines (WKN A1J0MZ / CSE RLG) eine deutliche Aufwärtsbewegung an? Nachdem das Unternehmen zuletzt richtig gute Nachrichten produziert hat, kommt nun eine deutliche Kaufempfehlung für das Papier. Zuletzt gab es an der kanadischen Börse Kurse um 0,17 Dollar für die Goldminenaktie. Die Experten der Fundamental Research Corp., von der die Kaufempfehlung stammt, erwarten einen Kursanstieg der West Red Lake Gold Mines Aktie auf 0,51 Dollar - hier liegt nach Meinung der Experten der faire Wert der Rohstoffaktie. Fundamental Research erwartet also nichts anderes als eine runde Verdreifachung der Notierung bei dem Papier, das allerdings als hoch spekulativ eingestuft wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...