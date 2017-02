FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MEO XETR DE0007257503 METRO AG ST O.N. 1.000 EUR

MEO3 XETR DE0007257537 METRO AG VZO O.N. 1.060 EUR

SRB XETR US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.233 EUR