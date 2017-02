Lieber Leser,

häufig gilt an der Börse: Buy the rumor, sell the fact! Wenn Sie diesen Investmentansatz verfolgen, sollten Sie einen Einstieg bei Continental in Betracht ziehen. Denn seit einiger Zeit verdichten sich die Anzeichen, dass bei dem Autozulieferer eine Neustrukturierung des Geschäfts ansteht, von der die Kurse der Anteilsscheine tendenziell profitieren dürften.

Aufteilung unzweifelhaft sinnvoll

Immer häufiger machen am Markt Gerüchte die Runde, wonach der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...