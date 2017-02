Lieber Leser,

um die Verkaufszahlen seiner iPhones auch in Zukunft ansehnlich zu steigern, hat sich Apple etwas einfallen lassen. Laut einer indischen Lokalregierung will der IT-Riese sein Flaggschifferzeugnis demnächst auch auf dem Subkontinent produzieren lassen. Entsprechende Pläne scheiterten in der Vergangenheit daran, dass Indien dem Unternehmen bei seinen Wünschen nach Steuer- und Zollfreiheit nicht weit genug entgegengekommen war. Möglicherweise ist diesbezüglich nun endlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...