Lieber Investor,

gestandene Kapitalisten fürchten meist nur eines: Geld zu verlieren. So wundert es nicht, dass mit schöner Regelmäßigkeit fallende Börsenkurse zu den Gefahren zählen, die von Managern und Anlegern gleichermaßen am meisten gefürchtet werden. Diese Sorge tritt insbesondere dann auf, wenn die Notierungen an den Kapitalmärkten bereits ein recht ambitioniertes Niveau erreicht haben. Vor diesem Hintergrund müssten sich die befragten Anleger und Manager auch jetzt wieder vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...