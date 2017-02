SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Moderate Kursverluste prägen am Dienstag das Bild an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Die Börsen schließen sich damit aber lediglich den nur leicht negativen Vorgaben der Wall Street an und nicht den teils kräftigen Einbußen an den europäischen Börsen am Montag.

Ausgelöst worden waren sie von Sorgen um die Weltkonjunktur angesichts der Unwägbarkeiten, die von der protektionistischen Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump ausgehen. Daneben schürten in Europa der Brexit und guten Siegeschancen der Rechten bei den Präsidentenwahl in Frankreich Stabilitätssorgen. "Es scheint, dass die Risiken etwas zunehmen", kommentierte das Marktexperte Christoffer Moltke-Leth von Saxo Capital Markets und weiter: "Die Risikoscheu nimmt zu".

In Tokio drückt der zuletzt deutlich gestiegene Yen etwas auf die Stimmung, weil er die Exportsituation japanischer Unternehmen verschlechtert. Aktuell kostet der Dollar 111,80 Yen und bewegt sich damit im Bereich eines Zweimonatshochs. Anfang des Monats lag er noch bei 113 Yen, Ende Januar sogar noch bei 115 Yen. Der Nikkei-Index gibt um 0,2 Prozent nach auf 18.946 Punkte nach.

In Hongkong sprechen Beobachter von leichten Gewinnmitnahmen. Dort hatte der Index am Montag kräftig zugelegt, gestützt vor allem von festen Kursen im Finanzsektor. Der HSI gibt um 0,1 Prozent nach. In Schanghai geht es um 0,5 Prozent nach unten und in Seoul in Südkorea um 0,2 Prozent. Die Börse in Sydney hat mit einem Plus von 0,1 Prozent bereits geschlossen.

Anleger suchen Sicherheit

Der Yen profitiere ebenso wie japanische Anleihen von der Suche der Anleger nach Sicherheit. Die dadurch fallenden Anleiherenditen wiederum drückten auf die Preise der Versicherer, deren Geschäft stark von den Zinseinnahmen abhänge. Dai-ich-Life verbilligen sich um 1,5 Prozent. Unter dem festen Yen leiden unter anderem Papiere aus dem Autosektor, beobachten Händler. Toyota geben am Tag nach der Ergebnisvorlage um 2 Prozent nach.

In Hongkong profitieren PCCW vom Verkauf des britischen Breitbandbetreibers Transvision. Er spült PCCW einen Gewinn von wenigstes 168 Millionen Dollar in die Kasse. PCCW gewinnen 0,8 Prozent.

Am Devisenmarkt legt der Austral-Dollar zum US-Dollar leicht zu, nachdem die australische Notenbank wie erwartet die Leitzinsen stabil ließ und angesichts der erwarteten konjunkturellen Entwicklung auch nicht erkennen ließ, dass die Zinsen in nächster Zeit senken werde.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.621,90 +0,11% -1,35% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 18.946,98 -0,16% -0,88% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.141,73 -0,48% +1,23% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.314,67 -0,14% +5,16% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.070,76 +0,45% +6,60% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.688,31 -0,17% +2,84% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0713 -0,3% 1,0748 1,0755 +1,9% EUR/JPY 119,77 -0,3% 120,17 121,13 -2,6% EUR/GBP 0,8593 -0,3% 0,8619 0,8621 +0,8% GBP/USD 1,2470 +0,0% 1,2469 1,2469 +1,1% USD/JPY 111,80 -0,0% 111,80 112,61 -4,4% USD/KRW 1143,70 +0,9% 1133,70 1137,62 -5,3% USD/CNY 6,8761 +0,2% 6,8630 6,8620 -1,0% USD/CNH 6,8159 +0,2% 6,7999 6,8091 -2,3% USD/HKD 7,7577 -0,0% 7,7583 7,7572 +0,0% AUD/USD 0,7678 +0,3% 0,7655 0,7659 +6,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 53,01 +0,2% 0,12 -2,8% Brent/ICE 55,88 55,72 +0,3% 0,16 -2,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,37 1.235,61 -0,1% -1,24 +7,2% Silber (Spot) 17,72 17,74 -0,1% -0,01 +11,3% Platin (Spot) 1.012,10 1.015,25 -0,3% -3,15 +12,0% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,5% -0,01 +5,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 00:52 ET (05:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.