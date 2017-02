Europas größter Öl- und Gaskonzern will sich offenbar aus Dänemark zurückziehen. Das Unternehmen will seine Beteiligung am Danish Underground Consortium für umgerechnet knapp 1 Mrd. Euro losschlagen. Angeblich wurde die Bank of America Merrill Lynch mit dem Verkaufsprozess für den 36,8 %-igen Anteil betraut.



Das Konsortium betreibt derzeit 16 Öl- und Gasfelder. 2014 lag die durchschnittliche Produktion bei 140.000 Barrel Öl pro Tag und 4 Mrd. Kubikmetern Gas im Jahr. Weitere Großaktionäre sind die Reederei A.P. Moller-Maersk, der US-Ölkonzern Chevron und ein dänischer Staatsfonds.



Shell will nach der 54 Mrd. $ teuren Übernahme des Gas-Spezialisten BG seine Schulden reduzieren. Weitere 5 Mrd. $ sollen demnächst durch den Verkauf von Anteilen erlöst werden. Shell gab bereits vergangene Woche den Verkauf mehrerer Öl- und Gasfelder in der Nordsee und in Thailand bekannt.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info