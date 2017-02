CDU und CSU wollen mit zusätzlichen Erleichterungen für Familien in den Wahlkampf ziehen: "Wir werden alle Familienleistungen auf den Prüfstand stellen, um für das neue Wahlprogramm substanzielle Verbesserungen für die Familien in Deutschland hinzubekommen", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Er verwies auf die Formulierung in der jüngsten Münchner Erklärung von CDU und CSU, wonach die Familie "Ausgangspunkt all unserer Überlegungen" sein solle.

Das sei ein Hinweis auf eine "deutliche Entlastung für Familien", auf die auch die NRW-CDU großen Wert lege. Dazu seien bereits beim CDU-Bundesparteitag im Dezember Instrumente wie das Baukindergeld und weitere Eigentumsförderungen für Familien beraten worden.