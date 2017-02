Von Noemie Bisserbe

PARIS (Dow Jones)--Die französische Großbank BNP Paribas hat im vierten Quartal 2016 dank der Belebung im Investmentgeschäft ihren Gewinn mehr als verdoppelt. Bei der Dividende will sie nun eine Schippe drauf legen. Das Nettoergebnis wuchs im vergangenen Jahresviertel auf 1,44 Milliarden Euro von 665 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten bei der Bank mit Sitz in Paris unter dem Strich mit etwas mehr, nämlich mit 1,57 Milliarden Euro gerechnet. Nach Angaben der BNP Paribas wurde der Gewinn allerdings im Schlussquartal von einer Abschreibung auf das Geschäft in Polen und Restrukturierungskosten von 127 Millionen Euro belastet.

Die Einnahmen legten um 2 Prozent auf 10,66 Milliarden Euro zu. Die Aktionäre kommen jetzt in den Genuss einer höheren Dividende. Für 2016 will die Bank eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie zahlen. Im Vorjahr lag die Ausschüttung noch bei 2,31 Euro je Aktie.

BNP Paribas rechnet damit, dass der Nettogewinn in den nächsten drei Jahren jährlich um mehr als 6,5 Prozent zulegen dürfte. Dabei will die Bank ein besonderes Auge auf die Ausgaben haben. Wachsende Einnahmen sollen vor allem im internationalen Finanzdienstleistungs- und Investmentbanking-Geschäft erzielt werden. Im Zeitraum 2017 bis 2020 peilen die Franzosen eine Dividendenerhöhung um 9 Prozent jährlich an.

Im Jahr 2020 soll die Eigenkapitalrendite 10 Prozent erreichen. Für das Jahr 2016 wiesen die Franzosen eine Rendite von 9,4 Prozent aus. Die Kernkapitalquote (Tier-1) lag Ende Dezember bei 11,5 Prozent. Bis 2020 strebt die BNP Paribas eine Kernkapitalquote (Tier-1) von 12 Prozent an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 01:08 ET (06:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.