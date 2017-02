Gestoppte bzw. gedrehte Serien: LEG Immobilien -0,51% auf 73,85, davor 6 Tage im Plus (4,7% Zuwachs von 70,9 auf 74,23), Sany Heavy Industry +1,16% auf 6,96, davor 6 Tage ohne Veränderung , Ibiden Co.Ltd +15,96% auf 14,504, davor 6 Tage im Minus (-7,24% Verlust von 13,48 auf 12,51), Nippon Express +0,3% auf 4,645, davor 6 Tage im Minus (-7,55% Verlust von 5,01 auf 4,63), Phoenix Solar -0,58% auf 2,904, davor 5 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 2,82 auf 2,92), Dialight -0,21% auf 931,5, davor 5 Tage im Plus (7,55% Zuwachs von 868 auf 933,5), Agrana +0,19% auf 103, davor 5 Tage im Minus (-15,39% Verlust von 121,5 auf 102,8), Suess Microtec -3,04% auf 7,665, davor 4 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 7,62 auf 7,91), 3D Systems -0,89% auf 16,61, davor 4 Tage im Plus (2,13% Zuwachs von...

