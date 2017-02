Die deutsche Luftwaffe soll mehr Transportflieger vom Typ Airbus A400M bekommen als geplant. Statt 13 der Flugzeuge an andere Länder weiterzuverkaufen, soll die Bundeswehr einen erheblichen Teil dieser Maschinen behalten dürfen. Das folgt aus Gerüchten, die ihren Grund in Planungen des Verteidigungsministeriums haben.



Airbus kämpft bei dem viermotorigen Propellerflugzeug immer wieder mit Verzögerungen und Pannen. Ursprünglich war geplant, für die Bundeswehr 60 Exemplare zu bestellen. Diese Zahl wurde später auf 53 gesenkt. 13 davon sollten eigentlich an andere Länder verkauft werden, um Geld zu sparen. Die Bundeswehr sollte dann 40 bekommen. Nun ist offenbar vorgesehen, einen Teil der 13 Maschinen tatsächlich zu verkaufen. Sie sollen aber im Rahmen einer Kooperation in Deutschland stationiert werden.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info