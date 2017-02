Analysten erwarten, dass es für den deutschen Leitindex am Dienstag erst einmal bergab geht. Bereits am Montag war der Dax gefallen - auch aufgrund der politischen Unsicherheiten. Heute legt die Munich Re Zahlen vor.

Der Dax wird nach Berechnung von Brokern und Banken am Dienstag schwächer eröffnen. Am Montag war er um 1,2 Prozent auf 11.509,84 Punkte gefallen. Aus dem Leitindex lässt sich die Münchener Rück in die Bücher schauen. Zudem legen der Maschinenbauer Gea und Jenoptik ihre Bilanzen des vergangenen Quartals ...

