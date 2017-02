Eher selten ist ein Gap in den Monatskerzen - doch die Apple-Aktie konnte mit den jüngsten Zahlen die Anleger überzeugen und so stieg der Wert zum Monatsanfang kräftig an. Es bildete sich eine Kurslücke nach Vorlage der Zahlen am 31.01.2017. Mit dem jüngsten Kurssprung wurde allerdings ein erstes Kursziel, die obere Begrenzung eines seit Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...