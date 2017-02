FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom will sich laut einem Zeitungsbericht angeblich von ihrem Geschäft in Rumänien trennen. Wie die Börsen-Zeitung unter Berufung auf Finanzkreise schreibt, strebt der Bonner Konzern dabei den Verkauf der Mobilfunk- und Festnetzaktivitäten in zwei getrennten Deals an. Insgesamt soll es dabei um mehr als 1 Milliarde Euro gehen.

Dem Vernehmen nach soll der französische Telekomkonzern Orange bereits Interesse an dem Festnetzgeschäft signalisiert haben. Für das Mobilfunkgeschäft soll sich dem Bericht zufolge der Kabelnetzbetreiber RCS & RDS interessieren.

Die Deutsche Telekom wollte die Spekulationen auf Anfrage nicht kommentieren.

Telekom Romania setzte mit den beiden Betreibern Telekom Romania Communications und Telekom Romania Mobile Communications im Jahr 2015 kumuliert 1 Milliarden Euro um.

February 07, 2017 01:47 ET (06:47 GMT)

