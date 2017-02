DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das juristische Ringen um das umstrittene Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump geht laut AFP in eine weitere Runde - ein schnelles Ende zeichnet sich nicht ab. Regierung und Gegner des Dekrets gaben vor einem Bundesberufungsgericht schriftliche ihre Stellungnahmen ab. Das Justizministerium verteidigte dabei erneut das Einreiseverbot. Eine mündliche Anhörung ist für Dienstagnachmittag (Ortszeit) angesetzt. Das von Präsident Trump erlassene Dekret sei "rechtmäßig", argumentierten die Juristen des US-Justizministeriums. Die Regierungsanwälte bezeichneten die landesweite Aufhebung des Einreiseverbots durch einen Bundesrichter am Freitag als "verfehlt" und "überzogen". Ein Bundesrichter im Westküstenstaat Washington hob das Dekret am Freitag vorläufig auf. Dagegen ging das Justizministerium in die Berufung. Das Bundesberufungsgericht mit Sitz in San Francisco lehnte es jedoch am Wochenende ab, den Erlass unverzüglich wieder in Kraft zu setzen. Stattdessen forderte das Gericht sowohl von der Bundesregierung als auch von den Justizbehörden der Bundesstaaten Washington und Minnesota, die die ursprünglichen Klagen eingereicht hatten, weitere Dokumente an. Dafür galt eine Frist bis Montag. In jedem Fall war zu erwarten, dass die vor dieser Instanz unterlegene Partei als nächsten Schritt das Oberste Gericht in Washington anrufen würde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -44,70 Mrd USD zuvor: -45,24 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.285,50 -0,04% Nikkei-225 18.910,78 -0,35% Hang-Seng-Index 23.347,85 -0,00% Kospi 2.075,21 -0,12% Schanghai-Composite 3.147,14 -0,31% S&P/ASX-200 5.621,90 +0,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend moderate Kursverluste prägen das Bild an den Aktienmärkten. Die Börsen schließen sich damit aber lediglich den nur leicht negativen Vorgaben der Wall Street an und nicht den teils kräftigen Einbußen an den europäischen Börsen. Ausgelöst worden waren sie von Sorgen um die Weltkonjunktur angesichts der Unwägbarkeiten, die von der protektionistischen Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump ausgehen. Daneben schürten in Europa der Brexit und gute Siegeschancen der Rechten bei den Präsidentschaftswahl in Frankreich Stabilitätssorgen. In Tokio drückt der zuletzt deutlich gestiegene Yen etwas auf die Stimmung. Aktuell bewegt sich im Bereich eines Zweimonatshochs. In Hongkong sprechen Beobachter von leichten Gewinnmitnahmen. Dort hatte der Index am Montag kräftig zugelegt, gestützt vor allem von festen Kursen im Finanzsektor. Der Yen profitiere ebenso wie japanische Anleihen von der Suche der Anleger nach Sicherheit. Die dadurch fallenden Anleiherenditen wiederum drückten auf die Preise der Versicherer. Dai-ich-Life verbilligen sich um 1,5 Prozent. Unter dem festen Yen leiden unter anderem Papiere aus dem Autosektor. Toyota geben am Tag nach der Ergebnisvorlage um 2 Prozent nach. In Hongkong profitieren PCCW vom Verkauf des britischen Breitbandbetreibers Transvision. PCCW gewinnen 0,8 Prozent. Am Devisenmarkt legt der Austral-Dollar zum US-Pendant leicht zu, nachdem die australische Notenbank wie erwartet die Leitzinsen stabil gelassen und keine künftige Zinssenkung angedeutet hat.

US-NACHBÖRSE

Everest Re sprangen um 8 Prozent nach oben. Der Rückversicherer hat einen Quartalsrekordgewinn eingefahren und in seinem Ausblick einen optimistischen Ton angeschlagen. Für Luminex ging es dagegen nach Zahlenausweis um 2,4 Prozent nach unten. 21st Century Fox wies einen 27-prozentigen Gewinnanstieg aus und profitierte dabei vor allem vom Geschäft mit Werbung. Während der Gewinn die Analystenerwartung übertraf, blieb der Umsatz knapp darunter. Die Aktie stieg um 0,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.052,42 -0,09 -19,04 1,47 S&P-500 2.292,56 -0,21 -4,86 2,40 Nasdaq-Comp. 5.663,55 -0,06 -3,21 5,21 Nasdaq-100 5.167,96 0,12 6,37 6,26 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 770 Mio 851 Mio Gewinner 1.166 2.378 Verlierer 1.844 645 Unverändert 103 90

Knapp behauptet - Der Dow-Jones-Index hat die Marke von 20.000 Punkten gehalten. Für Aufschläge hat es aber nicht gereicht. Es mangelte es an Impulsen, zumal die Konjunkturagenda leer war. "Der Handel heute macht eine Pause nach der Rally", sagte Portfoliomanagerin Diane Jaffee von TCW. Sie geht zwar davon aus, dass Finanzwerte noch weiter von den Deregulierungen der Trump-Administration profitieren werden. Es steige jedoch die Gefahr, dass weitere Maßnahmen aus dem Weißen Haus die Märkte belasten könnten. Am Aktienmarkt rangierte unter den Branchen ganz unten der Energiesektor, der unter den schwachen Ölpreisen litt. Gut schlugen sich dagegen Technologiewerte. Unter den Einzelwerten stiegen Hasbro um 14,1 Prozent. Der Spielzeughersteller verbuchte Umsätze und Gewinne über Markterwartung. Tyson Foods ermäßigten sich um 3,4 Prozent. Der Lebensmittelhersteller muss sich gegenüber der SEC im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu Preisabsprachen bei Hühnern äußern. Nach dem Rücktritt des Tiffany-Vorstandsvorsitzenden verlor die Aktie 2,5 Prozent. Für Newell Brands ging es 5,7 Prozent abwärts. Nach schwachen Umsatzzahlen hat wurde die Prognose gekappt. Die Analysten von JP Morgan haben die Aktie von Cabot Oil & Gas auf "Overweight" erhöht. Das reichte für ein Plus von 10,7 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,14 -5,6 1,20 -6,1 5 Jahre 1,85 -6,1 1,91 -7,4 7 Jahre 2,19 -5,8 2,25 -5,7 10 Jahre 2,42 -5,2 2,47 -2,7 30 Jahre 3,06 -3,4 3,09 -0,9

Die von Trump heraufbeschworene Verunsicherung ließ Anleger den vermeintlich sicheren Rentenhafen ansteuern. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 2,42 Prozent. Unterstützung für die amerikanischen Anleihen kam auch von den deutschen Bundestiteln, die mit den Sorgen um die politische Zukunft Europas anzogen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0692 -0,5% 1,0748 1,0755 +1,7% EUR/JPY 119,65 -0,4% 120,17 121,13 -2,7% EUR/GBP 0,8593 -0,3% 0,8619 0,8621 +0,8% GBP/USD 1,2444 -0,2% 1,2469 1,2469 +0,9% USD/JPY 111,89 +0,1% 111,80 112,61 -4,3% USD/KRW 1143,52 +0,9% 1133,70 1137,62 -5,3% USD/CNY 6,8766 +0,2% 6,8630 6,8620 -1,0% USD/CNH 6,8213 +0,3% 6,7999 6,8091 -2,2% USD/HKD 7,7575 -0,0% 7,7583 7,7572 +0,0% AUD/USD 0,7660 +0,1% 0,7655 0,7659 +6,2%

Der Dollar legte zu, der Euro fiel auf 1,0750 Dollar nach Wechselkursen um 1,0787 am Freitagabend. Am Devisenmarkt werde die Dollarschwäche nach den Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die eine schwache Lohnentwicklung zu Tage gefördert hatte, wieder ausgepreist. Letztlich stünden die Ampeln in Sachen Zinserhöhung in den USA auf grün, hieß es. Dagegen hat EZB-Präsident Mario Draghi am Montag versichert, die Wirtschaft des Euroraums trotz steigender Inflation weiter geldpolitisch stützen zu wollen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 53,01 +0,2% 0,12 -2,8% Brent/ICE 55,88 55,72 +0,3% 0,16 -2,7%

Die Erdölpreise gaben nach. US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 1,5 Prozent auf 53,01 Dollar. Steigende Förderaktivitäten in den USA schmälerten das Interesse der Investoren, hieß es. Die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen steigt seit geraumer Zeit stetig an.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,21 1.235,61 -0,2% -2,41 +7,1% Silber (Spot) 17,69 17,74 -0,3% -0,05 +11,1% Platin (Spot) 1.009,45 1.015,25 -0,6% -5,80 +11,7% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,0% -0,00 +5,8%

Die Verunsicherung über die erratische Politik von Trump beflügelte indes den Goldpreis. Auch die politische Unsicherheit in Europa ließ das Edelmetall glänzen, nachdem die Front-National-Bewerberin für das französische Präsidentenamt Marine Le Pen erneut den Austritt ihres Landes aus Nato und EU thematisiert hat. Das Settlement war mit 1.232,10 Dollar je Feinunze das höchste seit fast drei Monaten. Im späten Geschäft kletterte Gold dann sogar auf 1.235 Dollar, ein Plus von 1,2 Prozent. Analysten sprachen erneut von einer hohen Nachfrage nach börsengehandelten Goldfonds und entsprechenden Mittelzuflüssen. Dies wird als Zeichen der Absicherung gegen Inflation und politische Risiken gewertet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BEZIEHUNGEN USA/GROSSBRITANNIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 01:59 ET (06:59 GMT)

Der Präsident des britischen Unterhauses, John Bercow, hat sich strikt gegen einen Besuch von US-Präsident Donald Trump in der Parlamentskammer ausgesprochen. Bercow sagte, eine Rede vor dem Unterhaus sei kein "automatisches Recht, es ist eine verdiente Ehre".

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Philadelphia-Fed, Patrick Harker, hat seine Unterstützung für eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im März signalisiert. Zudem wiederholte Harker seine Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr dreimal erhöhen werde.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Zinsen in Australien bleiben auf einem Rekordtief. Der Zinssatz steht weiter bei 1,50 Prozent. Bereits seit August vergangenen Jahres verharrt der Zinssatz nun auf diesem Niveau. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Notenbank keinen Zinsschritt unternimmt.

WÄHRUNGSRESERVEN JAPAN

Währungsreserven Jan +14,67 Mrd USD gg Vormonat

KONJUNKTUR JAPAN

Index Frühindikatoren Dez +2,6 gg Vm

Index gleichlaufende Indikatoren Dez +0,1 gg Vm

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Jan +2,7% gg Vorjahr (PROG +2,8%)

Verbraucherpreise Kernrate Jan +2,5% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 01:59 ET (06:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.