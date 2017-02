EnergyAustralia (Melbourne, Australien) meldete am 06.02.2017 den Abschluss einer der größten Strombezugs-Vereinbarungen (PPA), die je in dem Land unterzeichnet wurden: Es geht um das Photovoltaik-Projekt Ross River mit 142 MW in Queensland. Der Vertrag ist der zweite im Rahmen des 1,5 Milliarden USD schweren Unternehmens-Programms, das darauf abzielt, Ökostrom aus neuen Wind- und Solar-Projekten mit rund 500 MW im Osten des Landes zu kaufen.

