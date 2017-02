Brüssel - Auf den ersten Blick erscheint der Anteil der Landwirtschaft an der globalen Bruttowertschöpfung sehr gering, so die Experten von Degroof Petercam.Unter 2 Prozent betrage dieser in der Regel in entwickelten Volkswirtschaften. Und selbst in großen Schwellenländern wie Brasilien oder China würden auf den Landbau nicht einmal 10 Prozent der Wirtschaftsleistung entfallen. Dabei wachse die Menschheit vor allem in den aufstrebenden Ländern rasant und mit ihr der weltweite Bedarf an Lebensmitteln. Während es in großen Teilen der Welt erstmal nur darum gehe, die steigende Bevölkerung überhaupt satt zu bekommen, verändere sich in den Industriestaaten das Ernährungsverhalten in Richtung eines gesunden Lebensstils.

