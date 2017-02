Weil es sich abzeichnet, dass dieser Ausstieg aus der EU nicht zügig und zielgerichtet ablaufen dürfte. Weder in Großbritannien noch in der EU ist eine klare Linie erkennbar, was man nun noch haben und neu verhandeln und was man nicht mehr haben will. Die Frage, ob und wie Großbritannien Teil des europäischen Binnenmarkts bleiben kann, darf oder soll, dürfte so schnell nicht geklärt werden.

