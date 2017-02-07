DIE FOLGENDEN AKTIEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING SHARES ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELEVISION BROAD. TBCN HK0000139300 BAW/UFN
ABATTIS BIOCEUTICALS CORP 115 CA00258G1037 BAW/UFN
VELOCITY MINERALS VMSP CA92258F3007 BAW/UFN
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TELEVISION BROAD. TBCN HK0000139300 BAW/UFN
ABATTIS BIOCEUTICALS CORP 115 CA00258G1037 BAW/UFN
VELOCITY MINERALS VMSP CA92258F3007 BAW/UFN