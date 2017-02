FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts geht es auch am Dienstag mit Bundesanleihen. Die Zinsdifferenz (Spread) zwischen zehnjährigen Bundesanleihen und ihren Pendants aus Frankreich und Italien hat sich am Morgen ausgeweitet. "Erneut sollten die politischen Probleme auf der Agenda stehen", sagt Dirk Gojny von der National-Bank. Starke Umfragewerte der rechtspopulistischen Front National für die Präsidentschaftswahl im April hatten am Vortag Druck auf französische und italienische Anleihen ausgeübt.

Der Bund-Future steigt gegen 8.25 Uhr MEZ um 14 Ticks auf 163,57 Prozent. Das ist der höchste Stand seit drei Wochen. Die Tagesspanne reicht von 163,48 bis zu 163,68 Prozent. Umgesetzt worden sind bislang rund 28.600 März-Kontrakte. Gojny erwartet den Bund-Future im Verlauf des Tages zwischen 162,70 und 164,30 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/bek/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2017 02:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.