München - Ungeachtet fortbestehender politischer Risiken, wie die Entwicklungen in den USA, die Brexit-Verhandlungen und die Wahlen in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden, haben sich die globalen Wachstumsperspektiven auf Basis der Makrotrends in den meisten Regionen weiter verbessert, so die Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Marktkompass Februar 2016".

