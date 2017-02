Ein Dossier mit den Erkenntnissen der Behörde sei an die Pariser Staatsanwaltschaft übermittelt worden, teilte das Finanz- und Wirtschaftsministerium am Montag mit. Es liegt nun in der Hand der Ermittler, ob ein Verfahren eröffnet wird. Details zum Inhalt nannte das Ministerium zunächst nicht. Vorwü ...

Den vollständigen Artikel lesen ...