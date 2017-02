Sicherheit ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen, doch die derzeitigen weltpolitischen Ereignisse scheinen das Sicherheitsempfinden zu beeinträchtigen. Dieses hat empfindlichen Folgen für die Motivation.

Wie soll man über Energie schreiben, wenn weltpolitisch der Bär tobt und man permanent am Handy prüft, ob die innere Unruhe relativiert werden kann? Vielleicht hilft zunächst ein nüchterner Blick auf die Situation: Was passiert da motivational? Und was können wir tun, um uns gegen diese psychischen Anfeindungen zu wehren?

Bedürfnis nach Sicherheit

Der Stand der Dinge ist klar: Der selbsternannte US-Master of Greatness verunsichert die Staatengemeinschaften, Staaten und Menschen und greift somit unser Sicherheitsbedürfnis an. Sicherheit aber ist ein wirkliches Grundbedürfnis des Menschen: Der anglo-amerikanische Psychologe Abraham Maslow unterscheidet beispielsweise fünf Grundbedürfnisse des Menschen in hierarchischer Abfolge, nämlich körperliche Bedürfnisse, Sicherheit (!), Liebe, Achtung und Selbstverwirklichung.

Nach der Befriedigung der grundlegenden körperlichen Bedürfnisse - wie Nahrung, Wasser, Sauerstoff, Schlaf, Sexualität und körperlichem Wohlbefinden - erscheint demnach direkt das Sicherheitsbedürfnis: Das Bedürfnis nach Sicherheit, also Stabilität, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit, sowie Struktur, Ordnung, Gesetz und Grenzen. Und meist, so Maslow weiter, haben wir diese Sehnsucht als Schutz vor Angst und als Antwort auf das Defizit Schutzlosigkeit entwickelt. Kein Mensch will schutzlos sein.

Unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...